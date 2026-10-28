Суд в Сингапуре оштрафовал 29-летнюю бывшую специалистку по поведенческой терапии Тришию Ли Сянь на 5 тыс. сингапурских долларов за причинение боли четырёхлетнему мальчику с особыми потребностями. Женщина признала вину по одному обвинению в причинении боли несовершеннолетнему, сообщает Channel NewsAsia.

Инцидент во время занятия

Инцидент произошёл 13 июня 2024 года во время занятия в спальне ребёнка. Ли работала в центре для людей с аутизмом, название которого CNA не раскрывает из-за судебного запрета на разглашение, введённого для защиты личности потерпевшего. Она проводила занятия с мальчиком дважды в неделю, а родители установили в комнате камеру видеонаблюдения.

Во время чтения книги ребёнок начал вести себя беспокойно. Терапевтка попросила его положить обе руки на стол в положение «тихие руки», которому её обучили для предотвращения агрессивного поведения или выхватывания предметов. Мальчик не выполнил инструкцию, попытался взять книгу и ударил женщину по лицу, из-за чего с неё упали очки.

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После этого Ли дважды агрессивно махнула левой рукой вниз, бросила книгу на пол, затем на стол и в стену. Когда мальчик снова ударил её по лицу, а позднее в третий раз ударил и схватил её очки, она отобрала их, взяла ребёнка за руку и стащила со стула на пол. Согласно материалам дела, это причинило мальчику физическую боль. События зафиксировала камера.

Решение суда

После инцидента Ли вынесла ребёнка из комнаты и сообщила его отцу, что мальчик ударил её. Мать просмотрела видеозапись, обратилась в центр, а затем подала заявление в полицию. Ребёнка осмотрели в больнице: его состояние оценили как нормальное, видимых внешних травм не обнаружили. Терапевтку уволили с работы.

Прокуратура просила назначить штраф от 5 тыс. до 6 тыс. сингапурских долларов, назвав дело исключительным из-за незначительного вреда и единичного характера действий, которые продолжались несколько секунд. Судья согласился, что степень вины Ли была низкой, поскольку она совершила правонарушение после того, как её ударили по лицу. В то же время он подчеркнул, что специалистка знала о состоянии ребёнка и могла выбрать другие способы реагирования.

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