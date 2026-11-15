В Сингапуре Управление наземного транспорта (LTA) за первые десять месяцев 2026 года убрало 489 велосипедов возле ключевых транспортных узлов и в других местах. Как сообщает Channel NewsAsia, ведомство усиливает меры против велосипедов, оставленных на проходах или вне обозначенных мест, а также убирает брошенные велосипеды.

Препятствия для пешеходов и работников

В первой половине года LTA убрало 186 велосипедов с велопарковок возле ключевых транспортных узлов и в других локациях, а с июля по октябрь — еще 303. Ведомство сосредоточено на местах с большим потоком людей, в том числе возле станций MRT, чтобы освободить проходы для пешеходов и места для других велосипедистов.

Почтальонша, работающая в жилом районе Admiralty Drive, рассказала CNA, что почти каждый день вынуждена отодвигать велосипеды и персональные средства мобильности, оставленные перед почтовыми ящиками. По ее словам, она также видела, как пожилым жителям и людям в инвалидных колясках было трудно пройти мимо припаркованных велосипедов. Другие жители жаловались, что велосипеды сужают проходы возле входов в жилые дома.

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Срок возврата сократят

Велосипеды, перекрывающие общественные проходы, могут переместить в обозначенные зоны или убрать. Если велосипед не перемещали более семи дней и он имеет признаки неиспользования, его могут пометить для удаления. Брошенными считают, в частности, сильно заржавевшие велосипеды, транспорт без колес или седла либо тот, который долгое время стоит на одном месте.

После недавних изменений в Закон о наземном транспорте и связанных вопросах срок, в течение которого владелец может забрать убранный велосипед, сократят с 30 до семи дней. После этого владельцу предоставят еще семь дней предупреждения перед утилизацией. LTA также изучает возможность более эффективно использовать пространство для дополнительных велопарковок и искать альтернативные места совместно с владельцами зданий.

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