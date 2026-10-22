Суд в Сингапуре приговорил троих иностранцев к лишению свободы за спланированные кражи со взломом в частных домах. Из одного дома они похитили ценности на 644 700 сингапурских долларов, или около 505 тыс. долларов США. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

62-летний испанско-колумбийский мужчина Эрнандо Хиральдо Франко был приговорен к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. 53-летний гражданин Мексики Гарсия Иглесиас Эктор Даниэль и 49-летний мексиканско-колумбийский гражданин Гарсес Мурильо Матео Андрес получили по семь лет и четыре месяца лишения свободы. Все трое признали вину по нескольким обвинениям, в том числе в краже, проникновении в жилище и сокрытии преступных доходов.

Подготовка к кражам

Как установил суд, мужчины впервые прибыли в Сингапур в апреле или мае 2025 года. Они искали частные жилые районы, а ночью выбирали дома без включенного света и других признаков присутствия людей.

Франко арендовал автомобиль для осмотра города и возил сообщников в хозяйственный магазин, где они купили отвертку и электрическую шлифовальную машину. Иглесиас и Гарсес приобрели кепки, перчатки, маски и черные куртки. По плану Франко должен был следить за обстановкой и ждать в автомобиле, тогда как двое других должны были проникать в дома.

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Два эпизода за две ночи

Вечером 9 мая 2025 года мужчины выбрали дом на Дурнин-Клоуз. Иглесиас и Гарсес перелезли через стену и проникли внутрь через окно, пока Франко ждал в припаркованном автомобиле. Они обыскали главную спальню и забрали золотые монеты, ювелирные изделия, бриллиантовые кольца и серьги, дорогие часы и наличные.

Следующим вечером они попытались проникнуть в дом на Энг-Нео-авеню. Двое мужчин вошли через открытую раздвижную дверь и безуспешно пытались открыть сейф отверткой. Пожилой житель дома заметил Гарсеса на втором этаже и поднял тревогу. Когда Иглесиас пытался скрыться, мужчина вылил на пол воду из чайника, из-за чего тот поскользнулся, однако смог сбежать.

Троих мужчин задержали возле их отеля 11 мая 2025 года. По данным суда, полиция позднее нашла все похищенные вещи.

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