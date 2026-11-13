В Сингапуре 24-летний велосипедист погиб в ДТП с участием самосвала на дороге Танах-Мерах-Кост-Роуд в районе Чанги. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на полицию.

Авария в Чанги

Полиция получила сообщение о ДТП с участием самосвала и велосипеда около 8:00 в четверг, 12 ноября. Медик Сингапурских сил гражданской обороны констатировал смерть 24-летнего велосипедиста на месте аварии.

38-летний водитель самосвала сотрудничает со следствием, которое устанавливает обстоятельства ДТП.

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Еще две аварии за два дня

Это был как минимум третий случай менее чем за двое суток, когда велосипедист попал в аварию в восточном регионе Сингапура. Днем ранее 37-летняя велосипедистка погибла в ДТП с участием самосвала на перекрестке Эмбер-Роуд и Эмбер-Гарденс. Водителя грузовика, 47-летнего мужчину, арестовали по подозрению в вождении без должной осторожности, повлекшем смерть. Расследование продолжается.

В тот же день 52-летний велосипедист попал в ДТП с такси на перекрестке Каки-Букит-авеню-2 и Эунос-Линк. Его доставили в больницу Чанги в сознании, а 64-летний водитель такси помогает полиции в расследовании.

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