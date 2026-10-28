В торговом центре Plaza Singapura в Сингапуре открыли временную библиотеку, оформленную по мотивам комиксов Peanuts о Снупи, Чарли Брауне и их друзьях. Пространство расположено на третьем этаже центра и будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до 19 сентября 2027 года.

Книги и тематические пространства

В библиотеке собрали около 10 тысяч печатных и цифровых книг для детей, в том числе популярные издания о персонажах Peanuts. Посетителям также доступны тематические зоны: класс Чарли Брауна, школьный автобус Peanuts и читательский уголок Snoopy Garden, сообщает Channel NewsAsia.

В интерактивной зоне Lucy’s Booth посетители могут ответить на несколько вопросов и получить персонализированные рекомендации книг в виде печатной закладки.

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Самообслуживание для читателей

Библиотека работает в формате самообслуживания. Для входа необходимо отсканировать совместимое с библиотечной системой удостоверение, eCard Национального библиотечного совета Сингапура или получить дневной QR-код с помощью зарегистрированного в Сингапуре номера мобильного телефона либо адреса электронной почты. Брать издания посетители могут через мобильное приложение Национального библиотечного совета.

Проект запустил Национальный библиотечный совет Сингапура. По словам его генерального директора Мелиссы Там, библиотека является частью дальнейшей работы совета в рамках пятилетней национальной инициативы ReadSG, направленной на развитие чтения.

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