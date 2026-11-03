В Сингапуре Министерство внутренних дел внесло в парламент законопроект Sentencing (Scams) Bill, предусматривающий лишение свободы или исправительное обучение как основные и типовые наказания для молодых людей, осужденных за мошенничество или содействие мошенническим схемам. Речь идет о правонарушителях, которым на момент совершения преступления был 21 год или меньше, сообщает Channel NewsAsia.

Исключения при особых обстоятельствах

По данным ведомства, исправительное обучение или лишение свободы должны быть основными и типовыми вариантами приговора, если нет исключительных обстоятельств. Предложенные изменения будут касаться преступлений, совершенных до, в день или после вступления закона в силу.

Инициативу внесли после решения Высокого суда, опубликованного 10 сентября. Суд указал, что лишение свободы или исправительное обучение не должны быть типовым приговором для молодых лиц, осужденных за содействие мошенничеству. Дело касалось апелляций Мохамеда Эрзана Таиба Зори и еще шести человек, которые были причастны к передаче банковских счетов или учетных данных Singpass, впоследствии использованных для мошенничества.

Суд удовлетворил апелляции по четырем делам и назначил пробацию и общественные наказания, а три другие апелляции отклонил. Шестеро из семи фигурантов на момент правонарушений были младше 21 года.

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Позиция правительства

Старший министр и министр внутренних дел К. Шанмугам ранее заявлял, что правительство внесет законодательные изменения для усиления сдерживающего подхода к наказанию мошенников и лиц, которые им помогают. По его словам, подход Высокого суда, отдающий первостепенное значение реабилитации молодых правонарушителей, противоречит рекомендациям по назначению наказаний.

В 2025 году полиция Сингапура расследовала дела более чем 1 000 молодых людей в связи с сообщениями о мошенничестве. Число молодежи, совершившей мошенничество и связанные с ним правонарушения, выросло на 37% — с 814 человек в 2024 году до 1 114 в 2025-м. В МВД отметили, что такие молодые люди преимущественно фигурировали в делах как посредники, помогавшие проводить мошеннические операции.

С 2023 года парламент Сингапура принял пять законопроектов, направленных на усиление законодательства против мошенничества. В ноябре 2025 года также приняли норму об обязательном наказании палками — от шести до 24 ударов — для мошенников и отдельных участников мошеннических группировок. Для посредников, помогающих мошенникам, такое наказание предусмотрено по усмотрению суда — до 12 ударов.

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