В Сингапуре 30-летний мужчина должен предстать перед судом по девяти обвинениям после аварии в районе Тампинес, в которой погибли двое 24-летних. Среди обвинений — опасное вождение, повлекшее смерть, а также другие нарушения правил дорожного движения.

Авария на Tampines Avenue 12

Столкновение с участием двух автомобилей и мотоцикла произошло примерно в 22:35 29 октября на Tampines Avenue 12. 24-летнего мотоциклиста и его 24-летнюю пассажирку доставили в больницу без сознания, где они позднее умерли.

25-летняя водительница одного из автомобилей также была госпитализирована, она находилась в сознании. Как сообщает Channel NewsAsia, водитель другой машины, по данным полиции, не оказал помощь пострадавшим, оставил автомобиль и скрылся вместе с 29-летней пассажиркой.

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Задержание и обвинения

По данным полиции, личности мужчины и женщины установили благодаря оперативным мероприятиям, записям полицейских камер и камер видеонаблюдения. Их задержали 30 октября возле West Coast Road.

Предварительное расследование установило, по данным полиции, что мужчина управлял снятым с регистрации автомобилем с клонированным номерным знаком, находясь под запретом на управление транспортными средствами. Ему должны предъявить обвинения, в том числе в опасном вождении, повлекшем смерть и травмы, а также в повторном управлении транспортом во время действия запрета.

Другие эпизоды дела

Другие обвинения касаются неостановки после аварии, неоказания помощи, использования незастрахованного и снятого с регистрации автомобиля, эксплуатации автомобиля без лицензии и демонстрации поддельного номерного знака. За опасное вождение, повлекшее смерть, в Сингапуре предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

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