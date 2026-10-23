В Сингапуре суд приговорил 41-летнего Гари Хуана Кунцзе к 28 неделям лишения свободы за вуайеризм. Мужчина признал вину в тайной съемке женщины в июне 2026 года. Судья также предупредил его, что в случае повторного правонарушения суд может рассмотреть наказание ударами тростью.

Эпизод в торговом центре

Как сообщает Channel NewsAsia, 20 июня Хуан по дороге с работы увидел женщину, которая его заинтересовала, и пошел за ней на эскалатор в торговом центре Northpoint City в районе Ишун. Там он разместил мобильный телефон под ее юбкой, чтобы сделать незаконную запись.

По данным суда, мужчина просмотрел видео для сексуального удовлетворения, после чего удалил его. Он также признал, что в мае и июне 2026 года примерно дважды в неделю тайно снимал других женщин. Всего речь идет приблизительно о 20 потерпевших. Записи он удалял, поэтому полиции не удалось их восстановить.

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Предыдущие приговоры

Полиция задержала Хуана 8 июля во время операции на станции метро Khatib. Ранее он неоднократно получал тюремные сроки за подобные правонарушения: судимости фиксировались ежегодно с 2018 по 2022 год, а также в 2025 году. Один из предыдущих сроков превышал 60 недель.

Прокуратура просила назначить от 22 до 25 недель лишения свободы. Судья Р Арвиндрен назвал эту позицию слишком мягкой с учетом признания обвиняемого в регулярной незаконной съемке. Хуан, который представлял себя сам, заявил о раскаянии, связал свои действия со стрессом на работе и сообщил, что обращается за психиатрической помощью.

По законодательству Сингапура за вуайеризм возможны до двух лет лишения свободы, штраф, наказание ударами тростью или сочетание этих санкций.

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