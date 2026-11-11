В Сингапуре с 16 ноября на три месяца запустят тестовый скрембл-переход на перекрёстке Джу-Чиат-роуд и Ист-Кост-роуд, перед торговым центром i12 Katong. При такой схеме автомобильное движение со всех направлений будут ненадолго останавливать, чтобы пешеходы могли перейти перекрёсток прямо или по диагонали.

Как сообщает Channel NewsAsia, пилотный проект является частью мер по улучшению транспортного потока и безопасности пешеходов. Депутат парламента от округа Марин-Парейд—Брэдделл-Хайтс Го Пей Мин отметил, что перекрёсток часто загружен, а поворачивающие автомобили там едва не сбивали пешеходов.

Изменения для водителей и пешеходов

Управление наземного транспорта Сингапура будет следить за движением автомобилей и пешеходов на протяжении трёхмесячного испытания, чтобы оценить эффективность нового порядка. Ведомство предупредило, что схема может сделать передвижение пешком более удобным и безопасным, однако время ожидания может увеличиться и для водителей, и для пешеходов.

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Также с 16 ноября постоянно ограничат правый поворот с Ист-Кост-роуд на Джу-Чиат-роуд. Жители близлежащих жилых кварталов смогут добираться до своих районов альтернативными маршрутами. Водителям рекомендовали заранее планировать поездки, а пешеходам — пользоваться обозначенными переходами и соблюдать сигналы светофора.

Редкая схема для Сингапура

Скрембл-переходы редки в Сингапуре: постоянно действует только один — на перекрёстке Робинсон-роуд и Бун-Тат-стрит, возле фуд-центра Лау Па Сат. Последнее подобное испытание состоялось в декабре 2017 года на перекрёстке Кернгилл-роуд и Орчард-роуд. Оно длилось месяц и не стало постоянным.

В декабре 2006 года шестимесячное испытание скрембл-перехода проводили на перекрёстке Байдефорд-роуд и Орчард-роуд, но его также не сделали постоянным. После завершения нового пилота власти оценят результаты и решат, сохранять ли эту схему движения на перекрёстке Джу-Чиат-роуд и Ист-Кост-роуд.

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