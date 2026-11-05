Управление иммиграции и контрольно-пропускных пунктов Сингапура (ICA) опровергло сообщения о том, что заторы на дамбе между Сингапуром и малайзийским Джохор-Бару возникли из-за масштабного отключения электроэнергии на контрольно-пропускном пункте Вудлендс. Как сообщает Channel NewsAsia, в ведомстве заявили, что в тот день на КПП не было перебоев с электроснабжением.

Плановые технические работы

По данным ICA, в среду с 10:00 до 14:00 на старом КПП Вудлендс проводились плановые электротехнические работы. В это время пункт временно не мог оформлять прибывающие грузовики, однако оформление грузового транспорта продолжалось на КПП Вудлендс.

В этот период на дамбе скопился поток грузовиков, направлявшихся в Сингапур. Работу старого КПП восстановили примерно в 16:00.

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Два грузовика заблокировали полосу

Позднее на малайзийской стороне дамбы в направлении Сингапура сломались два грузовика — примерно в 16:30 и 18:30. Они перекрыли одну из трёх полос для въезда, из-за чего очереди растянулись от мест поломок в сторону Малайзии. Ситуацию также осложнил вечерний час пик.

Первый грузовик убрали в 21:50, второй — около 00:22 следующего дня. ICA публиковало предупреждения о задержках и сообщало, когда перекрытая полоса снова стала доступной. В 22:15 поездка из Джохор-Бару в Сингапур занимала от 60 до 90 минут, в обратном направлении — от 50 до 70 минут.

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