6 ноября Вооруженные силы Сингапура открыли Командование подготовки Цифровой и разведывательной службы — Digital and Intelligence Service Training Command (DTCOM). Новая структура объединила учебные подразделения Digital and Intelligence Service — четвертого вида Вооруженных сил Сингапура — для координированной подготовки персонала в условиях быстро меняющихся технологий и угроз, сообщает Channel NewsAsia.

Церемония открытия состоялась в лагере Букит-Панджанг. По данным Министерства обороны Сингапура, командование будет готовить специалистов в шести сферах: разведке, кибербезопасности, цифровых технологиях, командовании, управлении, связи и компьютерных системах, электронной защите и информационной обороне.

Подготовка к меняющимся угрозам

Глава Digital and Intelligence Service генерал-майор Ли И Цзин заявил, что профессиональные знания в этих сферах быстро теряют актуальность, поскольку технологии и угрозы постоянно меняются. По его словам, задача DTCOM заключается в развитии мастерства персонала и поддержании актуальности его знаний и навыков.

Руководитель офиса по развитию нового командования Куэк Шэн Цюань отметил, что из-за изменений цифровой среды методы обучения необходимо постоянно адаптировать. В курсы будут включать практический опыт и усвоенные уроки, чтобы подготовка оставалась прикладной и соответствовала новым угрозам.

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Школы и направления подготовки

DTCOM будет отвечать за подготовку представителей всех специальностей службы — от базовой подготовки до углубленных курсов и развития лидерских навыков. В его состав войдут специализированные школы и подразделения по шести направлениям, а новые структуры планируют постепенно создавать в 2027 году.

Среди существующих подразделений есть Школа изображений и геопространственных данных, где обучают созданию разведывательных материалов, в том числе карт для подготовки Вооруженных сил и операций по гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий. Также действует недавно созданная Школа непрерывного образования и развития, которая предоставляет возможности обучения и профессионального развития за пределами учебных заведений.

В 2027 году также должны запустить Школу технологий и анализа разведданных для использования цифровых технологий и искусственного интеллекта при выявлении угроз, а также Объединенную школу разведки. Командование будет развивать подготовку военнослужащих национальной службы, готовых к выполнению задач. Командир DTCOM Стивен Лим подчеркнул, что специалисты, работающие с технологиями, играют решающую роль в обороне страны.

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