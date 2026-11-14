В Сингапуре создали сеть SG for Humanity, призванную усилить доставку гуманитарной помощи в Газу через сотрудничество с организациями на Ближнем Востоке. В число первых четырёх партнёров инициативы вошли Humanity Matters, Mercy Relief, фонд Rahmatan Lil Alamin Foundation и Сингапурский Красный Крест, сообщает Channel NewsAsia.

Партнёрства в Египте

Исполняющий обязанности министра по делам мусульман Заки Мохамад заявил, что отдельным организациям сложно самостоятельно преодолевать логистические препятствия при перевозке грузов в Газу. По его словам, сеть поможет сингапурским группам налаживать контакты с партнёрами в Египте и Газе, а также соблюдать процедуры и требования местных властей.

Во время поездки в Египет и Саудовскую Аравию Мохамад посетил район пограничного перехода Рафах, логистический центр Египетского Красного Полумесяца и Палестинскую больницу в Египте. Он отметил, что доставка помощи в Газу по-прежнему сопряжена с логистическими трудностями, однако местные неправительственные организации и Египетский Красный Полумесяц имеют опыт работы на месте.

По словам чиновника, в Газу ежедневно направляется около 200 грузовиков, хотя максимальная пропускная способность может достигать 600. Он добавил, что результативность помощи следует оценивать не по объёму отправленных грузов, а по тому, сколько из них фактически доходит до людей в Газе и перемещённых лиц.

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Финансирование и зимняя помощь

Сингапурский Красный Крест и Rahmatan Lil Alamin Foundation передали Египетскому Красному Полумесяцу чеки почти на 1 млн сингапурских долларов, или около 776 тыс. долларов США. Отдельно, в рамках соглашения с Египетским Красным Полумесяцем, заключённого в июне, фонд передал чек на более чем 754 тыс. сингапурских долларов для поддержки детей и семей в Газе, а также перемещённых детей и семей в Египте.

Mercy Relief планирует обеспечить горячими блюдами, продуктовыми наборами и помощью для поддержания средств к существованию 7 800 человек в Газе с ноября 2026 года по февраль 2027 года. Ещё 850 детей и учителей в четырёх временных учебных пространствах будут еженедельно получать горячие блюда. Humanity Matters будет распределять лёгкие утеплённые одеяла среди перемещённых пациентов из Газы и их опекунов в Палестинской больнице, а также палатки и брезент среди пострадавших от зимних наводнений.

С октября 2023 года правительство Сингапура, гуманитарные организации и сообщество страны направили более 25 млн сингапурских долларов гуманитарной помощи пострадавшим от кризиса в Газе.

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