В Сингапуре шестерых участников местной сети сбыта вейпов, ввезённых из Малайзии, приговорили к лишению свободы и штрафам. Как сообщает Channel NewsAsia, группировка использовала два склада в Сингапуре и имела трёхуровневую иерархию.

Приговоры участникам сети

Местный руководитель сети Тей Лер Вей получил 25 месяцев лишения свободы и штраф в размере 100 тысяч сингапурских долларов. Тео Цзинь Жуй, который был местным дистрибьютором и работал на складе в Ленторе, был приговорён к 21 месяцу лишения свободы и такому же штрафу.

Ещё четверых дистрибьюторов нижнего уровня — Тана Бун Хао, Филикса Тео Ван Че, Иу Бин Юаня и Найджела Кхина Яо Чжи — приговорили к 10 месяцам лишения свободы каждого. Им также назначили штрафы от 8 тысяч до 24 тысяч сингапурских долларов.

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Схема сбыта и изъятие

По данным издания, сеть действовала с середины 2022 года до 16 октября 2025 года. Её руководители в Сингапуре получали указания от человека, находившегося в Малайзии и известного только под псевдонимом Nobody. Районные дистрибьюторы получали упакованные заказы, доставляли их покупателям в закреплённые почтовые зоны и собирали наличные платежи.

Тей сначала работал районным дистрибьютором, а затем стал местным дистрибьютором и руководителем склада на Мандай-роуд. По собственной оценке Тея, за всё время участия в группировке он заработал около 435 тысяч сингапурских долларов.

16 октября 2025 года правоохранители изъяли с двух складов сети более 57 тысяч вейпов и связанных с ними компонентов. Ранее приговоры также получили двое других местных руководителей группировки: Вонг И Вей был приговорён к 25 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч сингапурских долларов, а Кеннет Тан Хон Чан — к 45 месяцам лишения свободы, штрафу в размере 36 тысяч сингапурских долларов и запрету на управление автомобилем.

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