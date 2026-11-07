В Сингапуре полиция задержала 33-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на другого мужчину с острым предметом на River Valley Road. После бегства с места происшествия на автомобиле он не остановился по требованию патруля, а во время преследования столкнулся с другой машиной и перевернулся.

Нападение и преследование

По данным Channel NewsAsia, сообщение о нападении поступило в полицию около 20:35 в пятницу, 6 ноября. По предварительным данным правоохранителей, подозреваемый якобы напал на 34-летнего мужчину с острым предметом, после чего уехал с места происшествия.

Пострадавший получил травмы, его доставили в больницу в сознании. Около 00:05 в субботу патрульные на Tessensohn Road заметили автомобиль подозреваемого и подали сигнал остановиться. Водитель не выполнил требование и продолжил движение, сообщила полиция.

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Столкновение на перекрёстке

Во время погони автомобиль подозреваемого столкнулся с другой машиной и перевернулся на перекрёстке Race Course Road и Birch Road. 36-летнего водителя второго автомобиля и двух его пассажирок в возрасте от 26 до 42 лет также доставили в больницу в сознании.

Мужчину задержали на месте аварии. Ему планировали предъявить обвинения в причинении вреда опасным способом и отказе предоставить образец выдыхаемого воздуха. Полиция также расследует возможное опасное вождение, приведшее к травмам.

По законодательству Сингапура причинение вреда опасным способом наказывается лишением свободы на срок до семи лет, штрафом, телесным наказанием или сочетанием этих санкций. Отказ предоставить образец выдыхаемого воздуха может повлечь штраф от 1 тысячи до 5 тысяч сингапурских долларов или лишение свободы на срок до шести месяцев.

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