В Сингапуре в районе Тоа-Пайо-Уэст в течение следующего десятилетия планируют построить более 6 тысяч новых квартир. Большинство жилья будет государственным, также предусмотрена частная застройка. Проект является следующим этапом обновления одного из старейших районов государственного жилья страны, сообщает Channel NewsAsia.

Планы 31 октября представил министр национального развития Чи Хун Тат во время открытия выставки генерального плана Тоа-Пайо-Уэст. Возле станции метро Caldecott MRT планируют создать новый центр с коммерческими, общественными и рекреационными объектами, который дополнит действующий центр района в Тоа-Пайо-Сентрал.

Первый жилищный проект

Первым проектом в рамках плана станет Toa Payoh Hillside, который предложат в рамках продаж BTO в ноябре 2026 года. Комплекс рядом со станцией Caldecott MRT будет состоять из пяти жилых блоков высотой от 31 до 43 этажей и включит примерно 1,6 тысячи квартир.

В проекте запланированы 590 двухкомнатных квартир Flexi, 580 четырехкомнатных квартир, около 230 квартир социального арендного жилья и 260 Community Care Apartments — квартир с уходом и социальной поддержкой для пожилых людей. Это будут первые такие квартиры в Тоа-Пайо. Для жителей также предусмотрены супермаркет, магазины, фудкорт, детские площадки, фитнес-зоны, общественные сады и террасы на крышах.

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С ноябрьских продаж BTO возрастной порог для претендентов на Community Care Apartments снизят с 65 до 55 лет. Блок с такими квартирами будет иметь прямое сообщение с центром активного долголетия, центром сети жителей и павильоном квартала, а до станции метро можно будет пройти по крытому маршруту.

Парки и новые маршруты

В Тоа-Пайо-Уэст также запланирован парк здоровья площадью 1,2 гектара, соединенный с многофункциональной застройкой. В нем должны обустроить тематические детские площадки, беговую дорожку, фитнес-станции, тропу для наблюдения за бабочками, сенсорную зону и дождевые сады.

Через район пройдет Central Green Valley — система парков и зеленых зон, которая соединит жилые кварталы с ключевыми объектами. Также запланирован 15-метровый озелененный общественный коридор между Caldecott MRT и Лоронг 1 Тоа-Пайо. Отдельно продолжаются работы над интегрированным комплексом Тоа-Пайо возле действующего центра района, завершение которого ожидается до 2030 года.

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