В Сингапуре Нувель Чуа Руоши признала вину по нескольким обвинениям по делу о смерти четырехлетней Меган Кхунг. Среди них — сговор с целью жестокого обращения с ребенком, незаконное обращение с телом умершей и употребление наркотиков, сообщает Channel NewsAsia.

По данным издания, Меган более года подвергалась насилию со стороны матери Фу Ли Пин и ее партнера Вонга Ши Сяна. Девочка умерла после того, как Вонг ударил ее в живот 21 февраля 2020 года. Чуа прибыла в квартиру в ранние часы следующего дня, увидела Меган на полу спальни и сказала об этом Фу и Вонгу. Они ответили, что ребенок якобы лишь пытался привлечь внимание.

Видео насилия в суде

В суде показали видеозаписи жестокого обращения с девочкой, часть из которых сняла Чуа. Судья предупредил присутствующих, что кадры могут быть травмирующими, и разрешил желающим покинуть зал.

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Как сообщает Channel NewsAsia, Меган били, толкали, заставляли носить грязный подгузник на голове и есть еду из мусора. С января 2020 года ее лишали еды, а также не позволяли ей одеваться из-за следов крови на одежде от ран. Девочку также заставляли спать в ящике для растений возле спальни, куда попадало послеполуденное солнце.

Уничтожение тела

После смерти Меган тело оставили в квартире, а 8 мая 2020 года Фу, Вонг и Чуа вернулись туда. Согласно материалам дела, Вонг завернул тело ребенка и положил его в коробку. Тело сожгли в металлической бочке в мастерской, а Вонг позднее высыпал прах в море возле парка Ист-Кост. Останки Меган и бочку так и не нашли.

Мать девочки в апреле 2025 года приговорили к 19 годам тюрьмы по обвинениям, включавшим жестокое обращение с ребенком и незаконное обращение с телом умершей. Вонг получил 30 лет тюрьмы и 17 ударов палкой. Чуа может грозить до семи лет тюрьмы за умышленное незаконное обращение с телом умершей.

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