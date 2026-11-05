В Сингапуре несколько спортивных залов, обучающих самообороне, фиксируют рост спроса на занятия для детей. Родители стремятся не только улучшить физическую форму детей, но и развить у них уверенность, дисциплину и стойкость, сообщает Channel NewsAsia.

В зале Kravist, где преподают крав-мага, число групп для учеников в возрасте от шести до 12 лет выросло примерно с шести после возобновления тренировок по окончании пандемийных ограничений до 11. По словам основателя и главного инструктора Эдвина Пенга, родители часто записывают детей перед переходом в новую школу — в частности, шестилетних перед начальной школой и 12-летних перед средней.

Рост числа учеников

В Kapap Academy число детей на занятиях по самообороне в филиалах в районе Бугис и Центральном деловом районе за год выросло более чем вдвое — до 20 учеников. Еще около 20 детей находятся в списке ожидания, поэтому академия планирует расширить программу. Генеральный директор и тренер Цинь Юньцюань отметила, что родители все чаще ищут практические занятия, построенные на моделировании реальных ситуаций, а не традиционные боевые искусства с повторяющимися упражнениями.

В SixSigma, женском клубе муай-тай, который тренируется на Национальном стадионе, число детей на занятиях за последний год увеличилось на величину до 50%. Основательница и тренер Натали Сох сказала, что родители, которые ранее выбирали для детей преимущественно лагеря или каникулярные программы, теперь чаще записывают их на регулярные тренировки в будние дни.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Акцент на избегании конфликта

Часть родителей обращается к тренерам из-за опасений по поводу буллинга в школах. Эдвин Пенг рассказал, что после резонансных сообщений о школьном насилии или их распространения в социальных сетях Kravist обычно получает больше запросов.

В то же время тренеры подчеркивают: детей следует обучать не только приемам, но и ответственному их применению. На занятиях делают акцент на избегании конфликтов, самоконтроле и выходе из опасной ситуации, а не на победе в драке. В Kravist учеников также учат реагировать на оскорбления без насилия, а в начале тренировок проводят короткие обсуждения, чтобы дети учились выражать свои мысли и отстаивать себя.

Цинь Юньцюань назвала ключевыми ценностями самоконтроль, дисциплину и ответственность за собственные действия. Натали Сох также предостерегла, что дети должны понимать возможные последствия использования изученных техник. SixSigma планирует в следующем году запустить онлайн-занятия для родителей и детей о деэскалации сложных ситуаций и управлении эмоциями.

Читай нас в