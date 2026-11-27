В сирийской провинции Сувейда четверо сотрудников сил внутренней безопасности получили ранения в результате атаки дрона со взрывчаткой. Нападение произошло в пятницу на направлении Рима-Хазем на западе провинции, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на сирийский телеканал Alikhbariah.

Вторая атака за неделю

Сирийский государственный вещатель заявил, что атаку совершили группы, которые он назвал действующими вне закона. Данные о состоянии раненых сотрудников безопасности телеканал не обнародовал.

Это уже второе нападение в районе Рима-Хазем менее чем за неделю. По информации того же источника, четверо сотрудников сил безопасности были ранены в понедельник, когда вооруженные группы атаковали пост безопасности в деревне Рима-Хазем.

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Нападения на позиции сил безопасности

Позиции сил безопасности в сельских районах Сувейды неоднократно подвергались нападениям в последние месяцы. 21 октября источник в силовых структурах сообщал об атаках на посты на западе провинции. 2 октября Alikhbariah заявлял, что вооруженные группы обстреляли позиции силовиков и дома в районе Аль-Мазраа.

В Сувейде с июля 2025 года действует режим прекращения огня, установленный после столкновений между бедуинскими племенами и друзскими группами, в результате которых сотни людей погибли и получили ранения. Сирийские власти неоднократно обвиняли вооруженные группы, связанные с друзским духовным лидером Хикматом аль-Хиджри, в нарушении перемирия и атаках на военные позиции и позиции сил безопасности.

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