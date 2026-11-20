В Сирии американская нефтяная компания Chevron и Сирийская нефтяная компания обсудили переход от меморандума о взаимопонимании к соглашению о реализации проекта по разведке нефти и газа. Речь шла о Блоке 1 — морском участке в территориальных водах Сирии. По данным Anadolu Agency, накануне генеральный директор Сирийской нефтяной компании Махер Халиль аль-Хассан встретился с делегацией Chevron.

Соглашение по Блоку 1

Во время встречи стороны обсудили возможность преобразовать меморандум в соглашение о реализации проекта по разведке нефти и газа. Блок 1 расположен в сирийских территориальных водах. Сирийское арабское информационное агентство сообщило, что партнерство является частью усилий страны по привлечению иностранных инвестиций и восстановлению энергетического сектора, поврежденного войной.

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Реакция спецпосланника США

Специальный посланник США по Сирии и Ираку Том Баррак приветствовал переговоры между Chevron и Сирийской нефтяной компанией. В публикации в социальной сети X он заявил, что Сирия открыта для масштабных сделок с ведущими американскими компаниями. Баррак также отметил, что сотрудничество Chevron с сирийской государственной компанией может способствовать раскрытию энергетического потенциала страны, восстановлению критической инфраструктуры и экономическому росту.

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