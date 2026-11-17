В Сирии израильские военные провели рейд в деревне Маария на западе провинции Дараа, во время которого обыскивали дома и стреляли в воздух, сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya. Об этом пишет Anadolu Agency.

Рейд в Маарии

По информации телеканала, утром в Маарию вошла колонна из 23 военных автомобилей. Al Ekhbariya также утверждает, что между деревнями Абидин и Маария военные избили пожилого мужчину и повредили его автомобиль.

По данным телеканала, на распространенных в интернете видео видно, как израильские силы стреляют в направлении гражданских домов в соседней деревне Коя.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Огонь возле сельскохозяйственных угодий

Телеканал также заявил, что военные, дислоцированные в казармах Аль-Джазира, открывали огонь в сторону сельскохозяйственных угодий между Коей и Маарией. По его данным, в этой местности два артиллерийских снаряда попали в аграрные земли, а израильские вертолеты стреляли по равнинам вокруг Кои.

После падения режима Башара аль-Асада в декабре 2024 года Израиль расширил военное присутствие в буферной зоне между Сирией и оккупированными Голанскими высотами, а также продвинулся в некоторые районы южной Сирии, отмечает Anadolu Agency. Дамаск неоднократно требовал вывода израильских войск с сирийской территории, называя такие рейды нарушением суверенитета страны и Соглашения о разъединении сил 1974 года.

Читай нас в