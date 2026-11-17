В Сирии с момента предыдущего заседания Совета Безопасности ООН, состоявшегося в прошлом месяце, по меньшей мере 30 человек погибли из-за взрывоопасных боеприпасов, среди них 19 детей. Еще более 80 человек получили ранения, включая 35 детей. Об этом на заседании Совбеза заявил помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мохамед Яхья, выступавший от имени координатора чрезвычайной помощи Тома Флетчера, сообщает UN News.

Опасность для возвращающихся

По данным ООН, с декабря 2024 года в Сирию добровольно вернулись почти 4 млн человек. С октября домой также вернулись 60 тыс. внутренне перемещенных лиц и 18 тыс. беженцев. В то же время более 730 тыс. человек по-прежнему живут в лагерях, а возвращение населения не означает завершения гуманитарных потребностей.

В первой половине года гуманитарные партнеры очистили более 700 тыс. квадратных метров загрязненных территорий. Однако, по оценке ООН, этого недостаточно, поскольку семьи возвращаются в районы, где остаются взрывоопасные предметы. Ситуацию осложнили недавние внезапные наводнения, которые переместили их в местности, ранее считавшиеся более безопасными.

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Зимняя помощь и финансирование

Этой зимой в дополнительной помощи будут нуждаться ориентировочно 2,4 млн сирийцев. План зимнего реагирования, рассчитанный на более чем 970 тыс. наиболее уязвимых людей, профинансирован лишь на 40%. Почти 200 тыс. перемещенных лиц и вернувшихся живут в поврежденном жилье.

Гуманитарный план для Сирии профинансирован примерно на треть. Из-за этого Всемирная продовольственная программа ООН сокращает продовольственную помощь вдвое, а Фонд ООН в области народонаселения закрыл 28 медицинских учреждений. ООН также сообщила об обнаружении полиовируса у двух детей в Дейр-эз-Зоре.

Восстановление и политический переход

Заместитель специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Клаудио Кордоне заявил, что страна демонстрирует несомненные признаки прогресса почти через два года после падения режима Асада. В то же время он подчеркнул необходимость подготовки постоянной конституции и инклюзивных выборов. По оценке Всемирного банка, восстановление только поврежденных физических активов Сирии потребует 216 млрд долларов.

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