В Сирии в 2025 году в результате подрывов на минах и взрывоопасных остатках войны погибли или были ранены 1602 человека. Это более чем на 50% больше, чем годом ранее, свидетельствует доклад Landmine Monitor, о котором сообщает BBC News. Больше пострадавших за этот период зафиксировали только в Мьянме — 1891.

Рост числа пострадавших связывают, в частности, с массовым возвращением беженцев и внутренне перемещенных лиц после свержения Башара Асада в декабре 2024 года. Семьи возвращаются в жилье и на сельскохозяйственные угодья, которые во время 13-летней гражданской войны находились на линии фронта.

Почти тысяча пострадавших детей

По данным Службы ООН по вопросам противоминной деятельности, с 8 декабря 2024 года в Сирии произошло не менее 1556 инцидентов со взрывоопасными предметами. Они привели к 2701 жертве: 935 человек погибли, еще 1766 получили ранения. Среди пострадавших — 995 детей, или примерно 37% от общего числа.

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В деревне Умм-Хузайм на северо-западе страны 11-летняя Алаа погибла, а ее 10-летний брат Махмуд получил тяжелые ранения после взрыва мины в поле, где дети пасли семейных коз. Их отец рассказал, что саперы несколько раз очищали поля, поэтому жители считали территорию безопасной.

Риски для фермеров и восстановления страны

Глава сирийской программы Halo Trust Саймон Джексон отметил, что более 60% пострадавших, зафиксированных организацией, связаны с фермерством, сельским хозяйством или выпасом скота. Загрязненные взрывчаткой земли нельзя безопасно обрабатывать, а люди, собирающие металлолом или пытающиеся забрать материалы из заброшенных районов, также рискуют подорваться.

Сирийское министерство обороны заявило, что с конца 2024 года его подразделения обнаружили и обезвредили более 315 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. В то же время общенациональное обследование площадей загрязненных территорий до сих пор не проводилось. В ноябре от взрывоопасных предметов в Сирии погибли не менее 20 человек, еще более 40 были ранены.

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