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В Сирии военный погиб, еще один ранен из-за взрыва мины — Anadolu Agency

UA.NEWS 07 Ноября 2026 15:16
В Сирии военный погиб, еще один ранен из-за взрыва мины — Anadolu Agency

В сельской местности провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии в результате взрыва мины погиб военнослужащий, еще один получил ранения. Инцидент произошел в районе Меядина.

Работы в районе Меядина

Как сообщает Anadolu Agency, сирийский телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на медиаотдел Министерства обороны заявил, что военные работали над демонтажем остатков свергнутого режима. По этим данным, взрыв произошел во время таких работ.

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Опасность мин

Мины и неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после войны, начавшейся в Сирии в 2011 году, продолжают приводить к гибели и ранениям в различных частях страны.

По данным агентства, конфликт унес сотни тысяч жизней, заставил миллионы людей покинуть свои дома и разрушил инфраструктуру страны до падения режима Асада 8 декабря 2024 года. Сирийские власти и международные организации продолжают искать и очищать от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории в нескольких регионах Сирии.

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