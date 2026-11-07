В сельской местности провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии в результате взрыва мины погиб военнослужащий, еще один получил ранения. Инцидент произошел в районе Меядина.

Работы в районе Меядина

Как сообщает Anadolu Agency, сирийский телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на медиаотдел Министерства обороны заявил, что военные работали над демонтажем остатков свергнутого режима. По этим данным, взрыв произошел во время таких работ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Опасность мин

Мины и неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после войны, начавшейся в Сирии в 2011 году, продолжают приводить к гибели и ранениям в различных частях страны.

По данным агентства, конфликт унес сотни тысяч жизней, заставил миллионы людей покинуть свои дома и разрушил инфраструктуру страны до падения режима Асада 8 декабря 2024 года. Сирийские власти и международные организации продолжают искать и очищать от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории в нескольких регионах Сирии.

Читай нас в