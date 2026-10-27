По данным Сирийского арабского информационного агентства SANA, в результате иорданских авиаударов по нескольким неуказанным местам в сельской местности провинции Дараа на юге Сирии погибли пятеро мирных жителей. Среди погибших мирных жителей были женщины и дети, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

Данные сирийских СМИ

SANA сообщило о гибели мирных жителей в понедельник, 26 октября 2026 года. В сообщении не было сведений ни о конкретных местах, по которым были нанесены удары, ни о личностях пятерых погибших.

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Предыдущие авиаудары Иордании

Ранее Иордания нанесла авиаудары на юге Сирии по группам, которые, по утверждению иорданских военных, были связаны с нападением на людей, оплакивавших умерших в церкви королевства. Это нападение произошло на прошлой неделе и унесло жизни девяти человек.

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