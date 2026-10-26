С начала инициативы «Сирия без лагерей» в мае около 25% внутренне перемещённых сирийцев, живших в лагерях на севере Сирии, вернулись в районы происхождения. Об этом заместитель министра по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ахмед Экзайез сообщил Asharq Al-Awsat.

По его словам, программа предусматривает не только закрытие лагерей, но и восстановление условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения людей. Речь идёт о ремонте больниц, амбулаторий, школ, систем водоснабжения и канализации, сетей связи и дорог, а также о создании рабочих мест для возвращающихся.

Возвращение семей из Идлиба и Манбиджа

Сирийская гражданская оборона сообщила, что в воскресенье примерно 233 семьи выехали из лагерей в северной части провинции Идлиб в сельские районы Дамаска, Латакии, Хомса, Дейр-эз-Зора, Хамы, а также на юг и восток Идлиба. Большинство из них происходит из южного Идлиба и северной Хамы.

Возвращение организовали при участии администрации провинции Идлиб, структур по социальным вопросам и чрезвычайным ситуациям, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, организации Muzn и Сирийского арабского Красного Полумесяца. Делегация ООН присутствовала во время распределения помощи.

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Также в Манбидже на востоке провинции Алеппо официально закрыли лагеря Аль-Расм-аль-Джадид и Аль-Расм-аль-Кадим. Это произошло после отправления последней колонны, которой примерно 108 семей вернулись в районы Алеппо и Идлиба.

План закрыть лагеря до 2027 года

Сирийское правительство начало инициативу «Сирия без лагерей» 9 мая 2026 года. Её целью является решение проблемы внутреннего перемещения и демонтаж лагерей к сентябрю 2027 года. За последний год закрыли более 200 лагерей, однако по состоянию на сентябрь в них оставались около 140 тысяч семей, или более 700 тысяч человек.

До падения правительства Асада на севере Сирии насчитывалось более 1 500 лагерей и убежищ, в том числе 1 146 в Идлибе. За почти два года их количество в северных районах сократилось примерно до 1 025: 634 в Идлибе и 391 в Алеппо. Число семей в этих лагерях уменьшилось с 261 тысячи до около 140 тысяч. Всего в Сирии всё ещё действуют около 1 247 лагерей и убежищ.

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