Сирийские пограничные силы заявили, что изъяли 280 килограммов гашиша и 28 тысяч таблеток каптагона во время попытки переправить наркотики из Ливана. Инцидент произошел в районе Сергайя в сельской местности Дамаска, сообщает The National со ссылкой на сирийское государственное агентство Sana.

Столкновение с контрабандистами

По данным Sana, контрабандисты открыли огонь по пограничникам, которые открыли ответный огонь. После этого участники попытки контрабанды скрылись в направлении ливанской территории.

Изъятые наркотики передали компетентным органам для завершения юридических процедур.

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Предыдущие изъятия

На прошлой неделе сирийские таможенники на пункте пропуска Джиср-эль-Камар на границе с Ливаном также пресекли попытку переправить наркотики, спрятанные в колонке. В начале октября на пункте пропуска Дждейдет-Ябус, по информации Sana, изъяли более полумиллиона таблеток каптагона, поступавших из Ливана.

Каптагон является веществом, похожим на амфетамин, которое вызывает сильную зависимость. Во время гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, его производили в больших масштабах. После падения режима бывшего президента Башара Асада в декабре 2024 года сирийские власти проводят операции против незаконной сети производства и торговли наркотиками и расширяют сотрудничество с соседними государствами.

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