В сирийской провинции Идлиб во время инцидента со стрельбой между силами безопасности и вооруженной группой погиб один из ее участников, которого называют французским экстремистом. Согласно заявлению силовиков, также был ранен гражданский, сообщает Asharq Al-Awsat.

Версия сил безопасности

В заявлении, распространенном сирийским государственным телевидением, силы безопасности Идлиба утверждают, что патруль заметил вооруженную группу, покинувшую французский лагерь в Хареме. По их версии, это нарушало договоренность, запрещающую выходить из лагеря с оружием.

Силовики заявили, что начали преследовать группу, после чего ее участники открыли огонь по патрулю. В заявлении говорится, что силовики открыли ответный огонь; погиб один из участников вооруженной группы.

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Заявление группировки

Связанный с группировкой Firqat al-Ghuraba канал в Telegram изложил другую версию событий. Там заявили, что силовики открыли огонь, когда члены группы якобы направились в город за продуктами. Погибшего в сообщении назвали Абу Айманом аль-Фаранси, что означает «Абу Айман Француз».

Firqat al-Ghuraba, или «Бригаду иностранцев», возглавляет Умар Диаби, также известный как Омар Омсен. По данным издания, группа насчитывает от нескольких десятков до ста бойцов вместе с женщинами и детьми. В октябре прошлого года правительственные силы уже вступали в столкновения с французскими экстремистами этой группировки. После этого стороны договорились о прекращении огня и выводе тяжелого вооружения из лагеря в Хареме.

США в 2016 году внесли Диаби, которого подозревают в содействии выезду франкоязычных бойцов в Сирию, в список международных террористов. Он также разыскивается по французскому ордеру на арест.

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