В сирийской провинции Кунейтра израильские военные задержали жителя деревни Мазраат-аль-Фитьян, а позднее военная техника вошла в деревню Аль-Самадания аш-Шаркия. Об этом 12 ноября сообщает Anadolu Agency со ссылкой на сирийские СМИ.

Сообщения сирийских СМИ

Сирийский телеканал Al-Ikhbariya заявил, что военные задержали жителя Мазраат-аль-Фитьян на юге провинции Кунейтра. Позднее канал сообщил о въезде израильских военных машин в Аль-Самаданию аш-Шаркию в центральной части провинции.

По данным сирийских СМИ, эти действия происходят на фоне неоднократных вторжений израильских войск в Кунейтру и соседнюю провинцию Дараа. В ходе этих операций военные, по сообщениям сирийской стороны, устанавливали блокпосты, проводили обыски в домах и задерживали гражданских лиц.

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Данные об инцидентах в Кунейтре

Медиадиректорат Кунейтры, как сообщает государственное агентство SANA, в октябре зафиксировал 125 вторжений израильских войск и 55 случаев установки блокпостов. Также директорат заявил, что в том месяце в Саида-аль-Хануте и к западу от Мазраат-аль-Хануту было выкорчевано около 300 оливковых деревьев.

После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года Израиль расширил военное присутствие в буферной зоне между Сирией и оккупированными Голанскими высотами и продвинулся в отдельные районы юга Сирии. Дамаск неоднократно требовал вывода израильских войск с сирийской территории, называя эти действия нарушением суверенитета страны и соглашения о разъединении сил 1974 года.

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