Исследование с участием более 3,6 млн детей, родившихся в Дании, Норвегии и Швеции, не выявило связи между приемом препаратов от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) во время беременности и повышенным риском нарушений нервно-психического развития у детей. Речь, в частности, идет об аутизме, СДВГ, интеллектуальных нарушениях и расстройствах обучения.

Как сообщает News-Medical, результаты исследования опубликованы в журнале The BMJ. Ученые проанализировали данные реестров здравоохранения трех скандинавских стран о детях, родившихся в 2000–2021 годах.

Данные более чем 3,6 млн детей

Медианная продолжительность наблюдения составила девять лет в Швеции и десять лет в Норвегии и Дании. Воздействию препаратов от СДВГ во время беременности подверглись 7 595 детей, или 0,2% всей выборки. Матери 2 389 детей — 0,1% выборки — применяли такие препараты во втором или третьем триместре.

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Чаще всего во время беременности применяли метилфенидат — в 69% случаев. На амфетамины приходилось 20%, на атомоксетин — 7%. Более одного вида препаратов от СДВГ в любой период беременности использовали в 4% случаев.

Какие факторы учли

При анализе ученые учли пол и год рождения ребенка, возраст матери, страну ее рождения, уровень образования, курение во время беременности, диагноз СДВГ и применение других препаратов. После такой корректировки исследователи не выявили повышенного риска нарушений нервно-психического развития, поведенческих и эмоциональных нарушений, а также расстройств психологического и интеллектуального развития — ни при общем применении препаратов, ни при их приеме во втором или третьем триместре.

Для отдельных препаратов во втором и третьем триместрах наблюдались некоторые повышенные риски, однако авторы отметили, что такие результаты могли быть случайными. Исследование носит наблюдательный характер, поэтому на выводы могли повлиять неучтенные факторы, в частности тяжесть СДВГ или генетические особенности. В то же время, по мнению исследователей, большие выборки, длительное наблюдение и дополнительные проверки результатов подтверждают надежность выводов.

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