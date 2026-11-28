Национальное агентство разведки и безопасности Сомали заявило о ликвидации как минимум двух старших командиров группировки «Аш-Шабаб» в результате скоординированных авиаударов в провинции Хиран в южно-центральной части страны. По утверждению ведомства, операция была проведена в координации с международными партнерами в сфере безопасности.

Кого назвали среди погибших

Агентство назвало среди погибших Абдуллахи Махмуда Абукаара, известного как Абу Халид. По данным разведки, он был командиром «Аш-Шабаб» в Раага-Челле. Также погиб Аюуб, которого ведомство назвало командиром группировки вблизи Афарта-Туульо.

Как сообщает Anadolu Agency, во время операции тяжелые ранения получили еще двое представителей группировки, которых разведка идентифицировала как Макаллина Мурсала и Файсала.

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Заявление разведки о целях ударов

По заявлению агентства, целями ударов были члены «Аш-Шабаб», которые планировали атаки с применением взрывчатых веществ и вымогали деньги у местных общин регионов Хиран и Средняя Шабелле.

«Аш-Шабаб» ведет вооруженное восстание против правительства Сомали более 16 лет, часто атакуя силы безопасности, должностных лиц и гражданских. Сомалийская армия при поддержке Миссии Африканского союза по поддержке и стабилизации в Сомали (AUSSOM) и других международных партнеров усилила операции против группировки с июля.

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