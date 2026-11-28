В Сомали заявили о ликвидации двух командиров «Аш-Шабаб» — Anadolu Agency
Национальное агентство разведки и безопасности Сомали заявило о ликвидации как минимум двух старших командиров группировки «Аш-Шабаб» в результате скоординированных авиаударов в провинции Хиран в южно-центральной части страны. По утверждению ведомства, операция была проведена в координации с международными партнерами в сфере безопасности.
Кого назвали среди погибших
Агентство назвало среди погибших Абдуллахи Махмуда Абукаара, известного как Абу Халид. По данным разведки, он был командиром «Аш-Шабаб» в Раага-Челле. Также погиб Аюуб, которого ведомство назвало командиром группировки вблизи Афарта-Туульо.
Как сообщает Anadolu Agency, во время операции тяжелые ранения получили еще двое представителей группировки, которых разведка идентифицировала как Макаллина Мурсала и Файсала.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Заявление разведки о целях ударов
По заявлению агентства, целями ударов были члены «Аш-Шабаб», которые планировали атаки с применением взрывчатых веществ и вымогали деньги у местных общин регионов Хиран и Средняя Шабелле.
«Аш-Шабаб» ведет вооруженное восстание против правительства Сомали более 16 лет, часто атакуя силы безопасности, должностных лиц и гражданских. Сомалийская армия при поддержке Миссии Африканского союза по поддержке и стабилизации в Сомали (AUSSOM) и других международных партнеров усилила операции против группировки с июля.