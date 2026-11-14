В Германии альянс рабочих объединений и партийной молодежи Социал-демократической партии Германии (SPD) готовит к партийному съезду предложение, направленное против председателя партии Ларса Клингбайля. Об этом сообщает Der Spiegel.

Клингбайль пока не принял решения

Клингбайль до сих пор не ответил, будет ли он снова баллотироваться на должность председателя SPD. В то же время позиция объединения внутрипартийных структур и молодежи относительно его возможного повторного выдвижения ясна.

Предложение готовят именно к партийному съезду SPD. Следовательно, это не решение, уже принятое съездом, а запланированная внутрипартийная инициатива.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Инициатива против председателя SPD

В заголовке материала Der Spiegel документ назван Anti-Klingbeil-Antrag, то есть предложением против Клингбайля. Инициатива касается вопроса его возможного нового выдвижения на должность председателя партии.

В публикации Клингбайль назван председателем SPD. Материал Der Spiegel был опубликован 14 ноября 2026 года, его автор — Андреас Нисманн.

Читай нас в