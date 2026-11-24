Исследователи связали пребывание в условиях нормирования сахара в раннем детстве в Великобритании с более низкой заболеваемостью несколькими видами рака во взрослом возрасте. Как сообщает ScienceAlert, ученые проанализировали данные 64 761 человека, родившегося в Великобритании между 1951 и 1956 годами, из базы UK Biobank.

Сравнение групп

Авторы работы, опубликованной в журнале PNAS, использовали отмену нормирования сахара в сентябре 1953 года как условия, приближенные к естественному эксперименту. Они сравнили здоровье во взрослом возрасте людей, чьи первые 1000 дней жизни — от зачатия до двухлетнего возраста — пришлись на период ограничений, с теми, кто родился после их окончания и не подвергался такому воздействию. Еще до окончательной отмены нормы смягчили, а после сентября 1953 года среднее потребление сахара быстро удвоилось.

У участников, чьи первые 1000 дней жизни пришлись на период нормирования, заболеваемость раком печени была на 69% ниже. Также в этой группе зафиксировали более низкую заболеваемость раком предстательной железы — на 52%, раком легких — на 41%, раком прямой кишки — на 40% и раком молочной железы — на 36%.

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Привычки и оговорки

Исследователи также обнаружили в группе, подвергшейся нормированию, более длинные теломеры — защитные участки на концах хромосом, которые связывают с долголетием. По их оценке, разница соответствовала примерно на 2,2 года меньшему биологическому старению. Через пять десятилетий после завершения этой политики участники этой группы потребляли меньше сахара, ели меньшие порции и имели более здоровый и разнообразный рацион.

Авторы предполагают, что раннее питание могло влиять и на развитие метаболизма, органов и иммунной системы, и на формирование вкусовых предпочтений. В то же время исследование носит наблюдательный характер, поэтому его результаты следует интерпретировать с осторожностью.

Медицинский ученый Никола Чирилло обратил внимание, что детям до двух лет в тот период выдавали сухое молоко, для одного кормления которого требовалось добавлять полторы чайные ложки сахара. Авторы работы ответили, что оценивали влияние режима нормирования в целом, а не точной дозы сахара, и признали, что их формулировка о нормах для младенцев была слишком категоричной.

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