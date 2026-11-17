По делу о предполагаемом нападении или целенаправленном убийстве в Греции задержали пятерых граждан Северной Македонии. Одного из них задержали в Афинах. Греческие и северомакедонские спецслужбы заявили, что операцию якобы организовал Иран с привлечением преступников.

Расследование спецслужб

Как сообщает The National, Агентство национальной безопасности Северной Македонии заявило, что гражданин Ирана Эдрис Джахангири Маване координировал операцию в интересах иранских служб безопасности и разведки.

Расследование, начатое в начале года, выявило сеть, которая, по данным спецслужб, готовила нападение или убийство конкретного человека в Греции. Маване назвали лицом, связанным с иранскими службами безопасности и разведки. Личность предполагаемой цели операции не раскрыли.

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Связь с сетью под санкциями

В заявлении Маване также связали с сетью контрабанды наркотиков, которую, по его данным, возглавляет Наджи Шарифи Зиндашти. Великобритания ввела санкции против этой сети. США называли Зиндашти наркоторговцем, действующим по указаниям Министерства разведки и безопасности Ирана.

Великобритания также ввела санкции против Резы Хамиди Равари, которого назвала офицером разведки и куратором операций Зиндашти против диссидентов и критиков иранских властей. Федеральное бюро расследований США разыскивает Равари, обвиняя его в участии в плане убийства двух жителей штата Мэриленд.

В июле 2025 года Европейский союз ввел санкции против преступной группы Зиндашти и связанных с ней лиц. ЕС сослался, в частности, на его предполагаемую причастность к убийству иранского диссидента Масуда Молави Варданжани в Турции в 2020 году.

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