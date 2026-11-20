В США около 16 миллионов работников в возрасте от 18 до 64 лет, или каждый десятый, не имели медицинской страховки в 2025 году. При этом более 10 миллионов незастрахованных взрослых работали полный рабочий день, сообщает The Independent со ссылкой на исследование Центра экономических и политических исследований.

Кто чаще оставался без страховки

Исследователи проанализировали данные ежегодного опроса Бюро переписи населения США. Самый высокий уровень отсутствия страховки зафиксировали среди работников латиноамериканского происхождения, далее — среди чернокожих и белых работников. Мужчины чаще не имели страховки, чем женщины, особенно в возрасте от 18 до 25 лет.

Важными факторами также были уровень дохода и образование. Медицинской страховки не имел почти каждый пятый работник среди наименее оплачиваемых 20%, а также около трети людей без диплома об окончании средней школы. Непропорционально часто без покрытия оставались иммигранты, а также не состоящие в браке люди без детей.

Доля незастрахованных была примерно одинаковой среди работников с инвалидностью и без нее — 9,4% и 10,4% соответственно. В анализ включили людей в возрасте 18–64 лет, поскольку большинство американцев старше 65 лет имеют право на государственную программу Medicare.

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Расходы на страхование

Около 165 миллионов работников в США пользуются медицинской страховкой через работодателя, однако такая возможность доступна не всем. Среди других вариантов — государственные и частные страховые программы, но право на них зависит, в частности, от доходов и штата проживания.

Согласно октябрьскому опросу беспартийной исследовательской группы KFF, в этом году работники платят за страховые взносы на сотни долларов больше, чем в прошлом году. Работники компаний с 10–99 сотрудниками оплачивают большую долю стоимости страховки, чем работники крупных предприятий.

В Центре экономических и политических исследований предупредили, что без быстрых действий ситуация может ухудшиться в 2027 году. В материале также отмечается, что в следующем году страхование может стать менее доступным из-за роста стоимости больничной помощи и рецептурных препаратов.

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