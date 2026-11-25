В США 44,2% опрошенных, употреблявших алкоголь в начале приема препаратов GLP-1, сообщили о сокращении его потребления в течение первых трех месяцев. О результатах исследования ученых Школы общественного здравоохранения Университета Брауна сообщает News-Medical.

Результаты опроса

Исследователи опросили 2 009 взрослых американцев через панель American Life Panel корпорации RAND в марте и апреле 2026 года. О нынешнем или прошлом использовании препаратов GLP-1 сообщили 368 участников, из которых 242 употребляли алкоголь в начале приема лекарств.

Среди этих 242 человек 44,2% заявили, что начали пить меньше. Еще 52,6% не заметили изменений в потреблении алкоголя, а 3,3% ответили, что стали пить больше.

Интенсивное употребление алкоголя

Отдельно авторы проанализировали ответы людей, у которых в течение предыдущего года был как минимум один эпизод интенсивного употребления алкоголя. В исследовании это определяли как четыре или более порции алкоголя за один раз для женщин и пять или более — для мужчин.

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В этой группе 54,1% респондентов сообщили о снижении потребления алкоголя после начала приема препаратов, 40,2% не отметили изменений, а 5,7% — только три человека — сообщили о его росте.

Ограничения исследования

Работа, опубликованная в журнале JAMA Psychiatry, не доказывает, что препараты GLP-1 напрямую снижают потребление алкоголя или лечат расстройство, связанное с его употреблением. Исследователи не проводили скрининг этого расстройства, а данные основывались на воспоминаниях участников и не показывали, насколько именно изменилось количество выпитого алкоголя.

Лишь 9,7% участников опроса ранее слышали, что такие препараты могут уменьшать тягу к алкоголю. Авторы отметили, что для оценки возможного применения этих лекарств против нездорового употребления алкоголя необходимы более масштабные клинические испытания.

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