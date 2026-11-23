Администрация президента США Дональда Трампа предложила изменить правила доступа к федеральной программе продовольственной помощи SNAP. По оценке Министерства сельского хозяйства США, в случае принятия нововведений выплаты могут потерять около 6,3 млн участников, сообщает News-Medical.

Речь идет об ограничении механизма Broad-Based Categorical Eligibility, который применяют 46 штатов для расширения доступа к SNAP. Сейчас штаты могут связывать право на продовольственную помощь с услугами, финансируемыми программой временной помощи нуждающимся семьям TANF, а также устанавливать более высокие лимиты дохода или смягчать либо отменять имущественные критерии.

Более строгие проверки доходов и имущества

Согласно стандартным федеральным правилам, семья должна зарабатывать менее 130% федерального уровня бедности и иметь ограниченные сбережения. Для семьи из четырех человек в материале указан порог дохода в 42 900 долларов. Предлагаемое изменение фактически вернуло бы строгие федеральные критерии дохода и активов почти во всех штатах.

Больше всего это может затронуть семьи с доходами немного выше установленного порога. Другим получателям, которые формально сохранят право на поддержку, могут понадобиться дополнительные документы для подтверждения соответствия требованиям.

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Оценка последствий для семей

Ассистент-профессор Школы Брауна Вашингтонского университета в Сент-Луисе Стивен Ролл, изучающий финансовую безопасность малообеспеченных групп населения, заявил, что потеря сотен долларов ежемесячной помощи на питание станет существенным ударом по бюджетам таких домохозяйств. По его словам, семьи могут оказаться перед выбором между сокращением расходов на еду, новыми долгами или неуплатой счетов за коммунальные услуги либо аренду.

Ролл также отметил, что участие в SNAP связано с доступом к бесплатному школьному питанию и программе WIC для женщин, младенцев и детей. По его мнению, сужение критериев не имеет достаточных доказательств того, что помощь будет точнее направлена тем, кто больше всего в ней нуждается. Он предупредил, что жесткий порог дохода и проверки имущества могут снижать стимулы больше работать, получать повышение или накапливать средства.

Эксперт добавил, что предложение обсуждается одновременно с изменениями, связанными с законом One Big Beautiful Bill Act, которые ввели новые требования к праву на SNAP и оформлению документов. Согласно приведенным в материале данным, эти изменения связывают с сокращением числа участников программы более чем на 5 млн человек, среди которых — миллионы детей.

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