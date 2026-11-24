В США около 7–8% людей в возрасте от 18 до 44 лет, использовавших контрацепцию в 2022–2023 годах, применяли методы, основанные на отслеживании фертильности. Это больше, чем доля тех, кто полагается на контрацептивные импланты или вазэктомию, сообщает News-Medical со ссылкой на новое исследование.

Рост в горных штатах Запада

В штатах Юта, Невада и Айдахо доля пользователей таких методов почти удвоилась: с 7,5% в 2022 году до 14,5% в 2026-м. Исследователи пока не установили, происходит ли аналогичный рост по всей стране. Данные, позволяющие отслеживать национальную динамику, ожидаются в 2027 году.

Методы, основанные на отслеживании фертильности, предполагают определение фертильных и нефертильных периодов цикла для предотвращения беременности. По словам авторов, предыдущие опросы могли недооценивать их распространенность, поскольку обычно фиксировали только наиболее эффективный метод, о котором сообщал человек.

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Почему часть пользователей не учитывали

Например, если человек отслеживает цикл и одновременно пользуется презервативами в фертильные дни, в предыдущих исследованиях могли учесть только использование презервативов. В новой работе каждый подход к контрацепции регистрировали отдельно, что, по мнению исследователей, дало более полную картину.

Авторы также подчеркивают, что эти методы нельзя оценивать как один способ контрацепции: их эффективность существенно различается в зависимости от конкретного подхода. Некоторые из них, в частности календарный метод, менее эффективны, тогда как другие могут быть сопоставимы с краткодействующими методами, такими как таблетки или пластыри.

Исследование не анализировало мотивы выбора. Старшая автор работы Ребекка Симмонс предположила, что среди возможных факторов могут быть опасения относительно гормональной контрацепции, распространение нерегулируемых приложений для отслеживания цикла и более сложный доступ к другим методам. Авторы не обнаружили связи между использованием этих методов и определенной религией.

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