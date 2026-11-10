В США 90,4% подростков, соответствовавших критериям для метаболической и бариатрической хирургии, к четвёртому кварталу 2025 года не получили ни операцию, ни назначение препарата класса GLP-1. Таких пациентов в исследуемой группе было более 1,29 млн, сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в JAMA Pediatrics.

Учёные из Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago проанализировали электронные медицинские записи более 1,4 млн американских подростков, соответствовавших рекомендательным критериям для метаболической и бариатрической хирургии, за 2017–2025 годы. За весь период менее 1% участников перенесли операцию, тогда как 4,6% получили как минимум один рецепт на препарат GLP-1.

Назначений стало больше

Применение агонистов рецепторов GLP-1, в том числе семаглутида и лираглутида, за время исследования резко выросло. В начале 2017 года фиксировали 301 рецепт на 100 тыс. подростков, имевших показания к операции, а в конце 2025 года этот показатель достиг 10 676 рецептов на 100 тыс. Это примерно в 35 раз больше. Самые высокие показатели назначений были среди подростков с наиболее тяжёлыми формами ожирения.

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В то же время частота бариатрических операций среди участников исследования росла в 2017–2022 годах и достигла максимума в 189 процедур на 100 тыс. подростков с показаниями. К концу 2025 года этот показатель снизился примерно на 29%. Снижение совпало по времени с одобрением Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США семаглутида для лечения ожирения у пациентов в возрасте от 12 лет в конце 2022 года.

Различия по типу страхования

Исследователи также выявили неравенство в доступе к препаратам GLP-1 в зависимости от страхового статуса. В конце 2025 года подросткам с частной медицинской страховкой такие лекарства назначали в 2,4 раза чаще, чем незастрахованным пациентам или тем, кто оплачивал лечение самостоятельно. Уровень назначений также был несколько выше, чем среди пациентов с государственным страхованием. При этом частота бариатрических операций была схожей во всех страховых группах.

По мнению исследователей, результаты указывают на возможные проблемы с доступом подростков к доказательным методам лечения ожирения. Исследование поддержал Национальный институт рака США.

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