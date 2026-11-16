В США исследователи выявили связь между контактом с гербицидом Agent Orange и более высоким риском болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви среди ветеранов эпохи Вьетнамской войны. Как сообщает News-Medical, анализ охватил электронные медицинские записи 4,9 млн ветеранов США.

Результаты анализа

Работу провели ученые Орегонского университета здоровья и науки и системы здравоохранения по делам ветеранов в Портленде. Они изучали диагнозы, зафиксированные в 1999–2022 годах, и сравнивали частоту нейродегенеративных заболеваний у ветеранов с возможным или вероятным контактом с Agent Orange и без такого контакта.

После учета таких факторов, как черепно-мозговые травмы и хрупкость здоровья, у ветеранов с возможным или вероятным воздействием гербицида риск болезни Паркинсона был на 44% выше. Риск деменции с тельцами Леви в этой группе был выше на 66%. В совокупности для двух связанных нейродегенеративных состояний исследователи зафиксировали повышение риска на 57%.

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Наибольший риск у тех, кто работал с гербицидом

Наиболее высокие показатели выявили у ветеранов, которые непосредственно распыляли или обрабатывали Agent Orange. К таким группам относились военнослужащие Химического корпуса армии и участники операции Air Force Ranch Hand. В этой категории риск развития болезни Паркинсона был на 99% выше, чем у ветеранов без контакта с гербицидом.

Авторы отметили, что это первое исследование среди ветеранов, выявившее связь между более тяжелым уровнем контакта с Agent Orange и более высоким риском болезни Паркинсона. Результаты опубликовали в журнале JAMA Neurology. Исследователи также указали, что работа привлекает внимание к возможным долгосрочным последствиям длительного контакта с другими химическими пестицидами и гербицидами.

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