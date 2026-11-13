В Вашингтоне прокуратура США в округе Колумбия предъявила Коулу Томасу Аллену дополнительное обвинение в совершении вооруженного террористического акта. По версии обвинения, он пытался убить президента США Дональда Трампа во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в апреле. Об этом со ссылкой на новые судебные документы сообщает The Hill.

Дополнительное обвинение

Прокуратура заявила, что Аллен якобы действовал с намерением повлиять на политику исполнительной власти и запугать «значительную часть гражданского населения». Именно эти обстоятельства сторона обвинения указала в качестве основания для нового пункта обвинения.

Ранее Аллен не признал вину по обвинениям в покушении на убийство президента, нападении на должностное лицо США и по двум федеральным обвинениям, связанным с оружием.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Версия следствия

По данным следствия, Аллен пробежал мимо охраны, выстрелил в агента Секретной службы США и пытался попасть в бальный зал, чтобы застрелить президента. Издание также пишет, что уроженец Калифорнии якобы подготовил манифест, в котором указывал на намерение выбрать в качестве целей членов администрации Трампа.

По информации NBC News, семья Аллена узнала о его планах за несколько минут до инцидента и сообщила местной полиции. Прокурор США в округе Колумбия Джанин Пирро присутствовала на ужине и руководит обвинением по делу. Аллен ходатайствовал о ее отстранении, ссылаясь на то, что она может быть потерпевшей по делу, однако ходатайство не удовлетворили.

Читай нас в