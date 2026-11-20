В США Kia, Lucid и Volkswagen объявили скидки и бонусы на отдельные модели электромобилей к Black Friday. Самое крупное предложение представила Lucid: покупатели нового кроссовера Gravity Touring 2027 модельного года могут получить кредит в размере 15 тысяч долларов. Как сообщает Electrek, предложение действует до 30 ноября 2026 года и доступно при оплате наличными или привлечении стороннего финансирования.

Предложения Lucid и Kia

Для седана Lucid Air Touring 2027 модельного года компания предлагает кредит в размере 10 тысяч долларов. Обе модели имеют стартовую цену от 79 900 долларов: заявленный запас хода Gravity Touring составляет до 337 миль по оценке EPA, а Air Touring — до 431 мили. Lucid также отмечает, что при быстрой зарядке постоянным током мощностью 400 кВт автомобили могут пополнить запас хода на 200 миль менее чем за 12 минут.

Kia предоставила скидку Customer Cash в размере 10 тысяч долларов на электрический трехрядный SUV EV9 2026 модельного года и Niro EV 2026 модельного года. Начальная рекомендованная цена EV9 Light с задним приводом составляет 54 900 долларов, а после скидки может снизиться до 44 900 долларов. Для Niro EV рекомендованная цена в 39 700 долларов может сократиться до 29 700 долларов.

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Для всей линейки EV9 2026 модельного года Kia также предлагает финансирование под 0% годовых на 60 месяцев и бонус в размере 5 тысяч долларов. Niro EV доступен с финансированием под 0% на срок до 72 месяцев и дополнительным бонусом в 3,5 тысячи долларов. Предложения Kia будут действовать до 4 января 2027 года.

Скидка на Volkswagen ID.4

Volkswagen ввел бонус в размере 10 тысяч долларов на покупку или лизинг электрического SUV ID.4 2026 модельного года через дилеров, участвующих в программе. Компания предупредила, что запасы этой модели ограничены, поскольку ID.4 снимут с производства после 2026 модельного года, а в 2027 году Volkswagen готовится представить его замену.

По данным Kelley Blue Book, в третьем квартале в США продали почти 263 тысячи электромобилей. Средняя фактическая цена нового электромобиля в октябре составила 56 221 доллар, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.

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