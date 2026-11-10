В США в течение первой недели родители заявили права примерно на 164 тыс. из более чем 60 млн автоматически открытых детских инвестиционных счетов Trump Accounts. Это менее 1% новых счетов. По данным Fortune со ссылкой на Bloomberg Law, эту цифру назвала советник Министерства финансов США по вопросам налогообложения льгот Хелен Моррисон во время мероприятия Американской ассоциации юристов, выступая в личном качестве.

1 октября Министерство финансов США сообщило о завершении автоматического открытия инвестиционных счетов для более чем 60 млн детей. С учетом счетов, открытых ранее, их общее число составляет примерно 70 млн. Дети, родившиеся в 2025–2028 годах, имеют право на федеральный взнос в размере 1 тыс. долларов.

Для взноса требуется подтверждение

Чтобы получить федеральный стартовый взнос, родители должны заявить права на счет через приложение, подтвердив личность и родство с ребенком. Только после этого на счет поступит 1 тыс. долларов, а родственники или работодатели смогут делать дополнительные взносы.

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Майкл и Сьюзен Делл заявили, что внесли по 250 долларов на счета почти 25 млн детей. В отличие от федерального взноса, эти средства были зачислены без предварительного обращения родителей. Деньги размещены в недорогих индексных фондах американских акций. Первоначальные счета администрирует BNY в качестве финансового агента Министерства финансов США, а Robinhood выступает брокером и первоначальным доверительным управляющим.

Риск невостребованных сбережений

В материале отмечается, что незаявленный счет без взноса семьи Делл и без федеральных средств фактически остается пустым. Другой риск возникнет, когда владельцам исполнится 18 лет: молодым людям придется найти счет и подтвердить, что он принадлежит им.

В качестве примера Fortune приводит британскую программу Child Trust Fund. По данным HM Revenue & Customs, из примерно 3,8 млн счетов, средства с которых стали доступны к получению с 2020 года, около 827 тыс. оставались невостребованными. Средний остаток на них составлял 2310 фунтов стерлингов.

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