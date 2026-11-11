В США число рабочих мест вне сельского хозяйства в октябре выросло на 165 тысяч, превысив ожидания, а уровень безработицы снизился на 0,1 процентного пункта — до 4,1%. В то же время крупные компании в технологическом, финансовом, розничном и медийном секторах продолжают сокращать персонал на фоне более широкого курса на автоматизацию и повышение эффективности с помощью искусственного интеллекта, сообщает Anadolu Agency.

Показатели рынка труда

Занятость в частном секторе в октябре увеличилась на 86 тысяч человек. Согласно данным JOLTS за сентябрь, число открытых вакансий выросло на 333 тысячи — до 7,5 миллиона, а число наймов увеличилось на 131 тысячу, до 5,4 миллиона.

Количество сокращений и увольнений по собственному желанию в сентябре сократилось на 127 тысяч — до 1,6 миллиона, что стало самым низким показателем с марта 2025 года. По подсчетам Challenger, Gray & Christmas, работодатели США объявили о 43 994 сокращениях в октябре — на 71% меньше, чем годом ранее, и это самый низкий октябрьский показатель с 2023 года.

Несмотря на это, потребительские настроения ухудшились. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, доля респондентов, ожидающих более высокой безработицы через год, составила 45,3% — максимум с апреля 2020 года. Опасения потерять работу в течение следующих 12 месяцев выросли до 13,9%, а ожидания относительно возможности найти работу — до 46,5%.

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Сокращения в компаниях

Amazon объявила о 16 тысячах глобальных сокращений в январе, а позднее — о дополнительных увольнениях в подразделении, работающем над общим ИИ. Meta решила ликвидировать 8 тысяч должностей и перевести 7 тысяч работников на роли, связанные с искусственным интеллектом. Microsoft уволила 4 800 работников, или 2,1% штата, а также предложила добровольное увольнение 60 тысячам сотрудников в четырех странах.

Uber сокращает штат на 10%, eBay ликвидирует 800 должностей, а Snap — тысячу. Cisco Systems сокращает 4 тысячи рабочих мест, переориентируя инвестиции на ИИ. О сокращениях также сообщили Visa, Intuit, Coinbase, Block и Fiserv.

Сокращения происходят и за пределами технологического сектора. American Express сокращает 5% работников, Kroger планирует за три года уменьшить корпоративный штат на 3 тысячи человек, а PepsiCo ликвидирует тысячу рабочих мест. Dow Inc. намерена уволить около 4,5 тысячи работников в январе, чтобы усилить автоматизацию, а Netflix сокращает тысячу сотрудников — это крупнейшее увольнение компании с 2022 года.

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