В США доля взрослых, сообщивших о сексуальных домогательствах в течение предыдущего года, выросла с 10,7% в 2018 году до 24,3% в 2024 году. Результаты сравнения двух общенациональных опросов #MeToo опубликовали исследователи, сообщает News-Medical.

Данные опросов

Авторы проанализировали данные 5 293 взрослых респондентов и применили статистическое взвешивание для получения оценок, репрезентативных для населения США. Исследование группы под руководством доктора Аниты Радж из Newcomb Institute Университета Тулейн в Новом Орлеане было опубликовано онлайн 12 ноября 2026 года в American Journal of Public Health.

Среди мужчин доля сообщивших о домогательствах за последний год увеличилась с 6,7% до 15,2%. Среди женщин показатель вырос с 14,3% до 31,8%. В обоих опросах женщины чаще сообщали о таком опыте. После учета социально-демографических характеристик скорректированные шансы сообщить о домогательствах в 2024 году были в 2,8 раза выше, чем в 2018 году.

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Ограничения сравнения

Исследователи отметили, что результаты не позволяют установить, произошло ли реальное увеличение числа случаев или люди стали лучше распознавать домогательства и охотнее сообщать о них. Данные основывались на самооценках респондентов, поэтому исследование не позволяет установить причинно-следственную связь.

Методики двух опросов также различались. В анкете 2024 года оценивались вербальные домогательства, кибердомогательства, принуждение во время свиданий, физически агрессивные домогательства и сексуальное насилие в различных средах, в частности в общественных местах и на работе. Кибердомогательства в ней отдельно разделили на опыт в публичных и частных онлайн-пространствах, тогда как в 2018 году для этого использовали один вопрос. Для данных 2018 года случаи за предыдущий год определяли по ответам об опыте в течение жизни и времени последнего инцидента. Рост скорректированных шансов сообщить о домогательствах был больше среди жителей Юга США, чем среди респондентов из других регионов, хотя изменения во времени статистически не различались между женщинами и мужчинами.

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