В США Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в пятницу на несколько часов ввело общенациональную остановку авиарейсов из-за масштабного сбоя связи. Ограничения осложнили поездки представителям Голливуда, которые должны были прибыть на Американский кинорынок (AFM), Governors Awards и ряд мероприятий в рамках кампаний за награды.

Отмененные мероприятия на AFM

Из-за остановки авиасообщения несколько мероприятий AFM отменили в последние дни крупного кинорынка. Как сообщает Variety, Рей Вернер, президент Global Cinema, заявил, что не знает, сможет ли прибыть в субботу на вечеринку студии в рамках AFM.

Источник издания в одном из агентств рассказал, что после сообщения FAA сотрудники начали срочно выяснять, смогут ли их клиенты вовремя прибыть в Лос-Анджелес на Governors Awards. Мероприятие запланировано в Dolby Ballroom в комплексе Ovation Hollywood. По словам собеседника, один из клиентов агентства путешествовал по Европе и не знал, как вернуться в США; он мог остаться в Канаде, чтобы быть ближе к месту следующих мероприятий.

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Задержанные звезды и отмена ограничений

TMZ сообщило, что частный самолет звезды сериала «Спасатели Малибу» Брукс Надер остановили в Нью-Йорке перед вылетом в Луизиану. Издание также опубликовало видео, на котором участница шоу «Холостячка» Кейтлин Бристоу застряла в аэропорту. Флейвор Флейв и Морган Фэрчайлд написали в соцсетях, что их поездки также были нарушены. Variety подтвердило, что в аэропорту остались участники Sharpe Family Singers и актер Айзек Робинсон-Смит.

Об остановке рейсов стало известно около 13:00 по тихоокеанскому времени. FAA объяснило паузу чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности. Марквейн Маллин в эфире Fox News заявил, что причиной стал сбой телекоммуникаций, а признаков враждебной атаки против США нет. Около 18:00 по тихоокеанскому времени FAA сообщило об отмене общенациональной остановки вылетов.

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