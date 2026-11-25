В США в первой половине 2026 года в дорожных авариях погибли 16 750 человек — это самый низкий показатель для первого полугодия с 2015 года. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда погибли 17 175 человек, число смертей сократилось на 2,5%, сообщает Motor1 со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США.

Меньше смертей при большем трафике

В то же время общее количество миль, пройденных транспортными средствами в стране, выросло на 0,8%. Уровень смертности на дорогах снизился с 1,05 до 1,02 смерти на 100 млн миль пробега. По данным ведомства, этот показатель близок к годовому уровню 2025 года — 1,10 смерти на 100 млн миль, который был вторым самым низким годовым показателем в истории США.

В первом квартале 2026 года число погибших сократилось на 5%, однако во втором квартале снижение замедлилось до 0,2%. NHTSA оценивает, что в первой половине года число смертей уменьшилось в 35 штатах и Пуэрто-Рико.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Алкоголь и скорость остаются факторами смертельных ДТП

Согласно последним полным данным за 2024 год, в США в ДТП погибли 39 254 человека. Из них 11 904 смерти были связаны с водителями в состоянии алкогольного опьянения, а 11 288 — с превышением скорости. Около 30% всех смертей в дорожных авариях связаны с водителями, концентрация алкоголя в крови которых составляла не менее 0,08 грамма на децилитр.

Не все категории участников движения демонстрируют улучшение: в 2025 году число погибших велосипедистов выросло на 4% — до 1 148 человек. Отдельно NHTSA на два года перенесло срок выполнения федерального стандарта, предусматривающего обязательное автоматическое экстренное торможение для новых легковых автомобилей. Регулятор оценивал, что после полного внедрения требование могло бы предотвратить 362 смерти и 24 тысячи травм.

Читай нас в