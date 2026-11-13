В США взрослые, которые часто проверяют информацию на пищевых этикетках, в среднем потребляют на 42,8 грамма добавленного сахара в день меньше, чем те, кто читает их редко или не читает вовсе. Такую связь выявили авторы исследования, опубликованного в журнале Nutrients, сообщает News-Medical.

Данные более 9 тысяч участников

Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания за период с 2017 года по март 2020 года. В выборку вошли 9 416 неинституционализированных жителей страны: 6 457 взрослых и 2 959 детей.

Участников, которые всегда, в большинстве случаев или иногда просматривали этикетки, отнесли к группе частых пользователей. Тех, кто делал это редко или никогда, — к группе нечастых пользователей. Питание оценивали по двум опросам о рационе за предыдущие 24 часа.

Разница среди взрослых и детей

Частые пользователи этикеток среди взрослых потребляли около 61,7 грамма добавленного сахара ежедневно, тогда как нечастые — 104,4 грамма. Доля калорий из добавленного сахара в этих группах составляла соответственно 11,7% и 17,5%.

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Среди детей разница была меньше: 64,5 грамма добавленного сахара в день в группе частого использования этикеток против 79 граммов в группе нечастого использования. Привычку проверять этикетки у детей младше 16 лет сообщали их опекуны, а подростки старшего возраста отвечали самостоятельно.

В целом о частом чтении этикеток сообщили 78,1% взрослых и 76,3% детей или их опекунов. Показатель различался в зависимости от образования и дохода: этикетки хотя бы иногда читали 90,3% выпускников колледжей и 62,6% взрослых без диплома об окончании средней школы.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает, что именно чтение этикеток приводит к снижению потребления сахара. Люди, которые уже предпочитают более здоровое питание, могут чаще обращать внимание на состав продуктов.

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