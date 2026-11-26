В США десять акций в составе индекса S&P 500 составляют около 39% его общей рыночной капитализации, а пять крупнейших технологических компаний — 29%, сообщает Fortune. Такая концентрация может усиливать зависимость пенсионных сбережений американцев от динамики ограниченной группы корпораций.

Концентрация в индексных фондах

По подсчетам Charles Schwab, инвестор, вложивший 100 тыс. долларов в индексный фонд, привязанный к S&P 500, фактически имеет около 29 тыс. долларов в пяти крупнейших акциях. Профессор бухгалтерского учета Университета Шенандоа Мартин Муляди отметил, что индексный фонд распределяет деньги между 500 компаниями, однако не распределяет риски одинаково.

Около двух третей вкладчиков Fidelity в планах 401(k) держат все свои сбережения в фондах с целевой датой. Управляющий партнер Vistamark Investments Шон Макэвилли предупредил, что такие фонды и фонды крупных компаний часто могут содержать одни и те же акции.

Колебания технологического сектора

25 ноября американский фондовый рынок резко снизился в начале торгов: индекс Dow Jones терял более 1 000 пунктов, Nasdaq падал более чем на 4%, а акции Nvidia дешевели до 8%. К концу дня S&P 500 сократил падение примерно до 0,5%, тогда как Dow Jones перешел к росту.

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После нескольких турбулентных недель, в течение которых Дженсен Хуанг оставил должность генерального директора Nvidia, а затем вернулся на нее, акции производителя чипов выросли на 31%, пишет Fortune. Рыночная стоимость Nvidia увеличилась примерно на 950 млрд долларов, а S&P 500 вырос на 4,7%. В то же время индекс оставался примерно на 8% ниже рекордного уровня, установленного 6 октября.

Риски для людей перед выходом на пенсию

За последние пять лет фондовый рынок вырос немногим более чем на 50%, что помогло увеличить число миллионеров среди владельцев 401(k) в Fidelity до рекордных 769 тыс. в июне. Средний возраст такого вкладчика составляет 58 лет. В третьем квартале 96% участников планов 401(k) в Fidelity либо сохранили, либо повысили уровень отчислений.

Макэвилли посоветовал оценивать весь состав пенсионного портфеля и проверять наличие инвестиций в малые и средние компании, международные акции и облигации. Charles Schwab также рекомендует пенсионерам иметь краткосрочный резерв в ликвидных инструментах с низким риском, чтобы во время спада не продавать инвестиции по более низким ценам для покрытия текущих расходов.

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