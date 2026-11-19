Американские исследователи связали два малоизученных пер- и полифторалкильных вещества (ПФАС) с более высокими шансами развития наиболее распространенной формы рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы. Связь PFHpA с раком была наиболее выраженной у людей с высокой генетической предрасположенностью к стеатотической болезни печени, ассоциированной с метаболической дисфункцией, сообщает News-Medical.

Анализ образцов до постановки диагноза

Ученые проанализировали образцы крови 223 участников Multiethnic Cohort Study, у которых впоследствии диагностировали гепатоцеллюлярную карциному, и 223 подобранных для сравнения участников без этого диагноза. Кровь брали в среднем за 7,8 года до установления рака. Когортное исследование отслеживает более 215 тысяч расово и этнически разнообразных участников в Калифорнии и на Гавайях с 1990-х годов.

Из 12 измеренных соединений ПФАС статистически значимую связь с риском рака печени показали PFHpA и PFNA. Участники с наиболее высокими уровнями воздействия каждого из этих веществ имели в два — два с половиной раза более высокие шансы заболеть по сравнению с людьми с наиболее низкими уровнями воздействия.

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Роль генетической предрасположенности

Исследователи также применили полигенный показатель риска жировой болезни печени. Связь между PFHpA и раком печени была значительно сильнее у людей с высокой генетической предрасположенностью к этому заболеванию. Среди участников с низкой генетической предрасположенностью статистически значимой связи не зафиксировали.

PFHpA разработали как альтернативу более старым ПФАС, в частности PFOA и PFOS, которые постепенно выводили из использования из-за устойчивости в организме человека. ПФАС применяют, в частности, в посуде с антипригарным покрытием, упаковке для пищевых продуктов, тканях с устойчивостью к пятнам и противопожарной пене. Авторы работы отметили, что в будущем объединение данных о воздействии ПФАС и генетической предрасположенности потенциально может помочь определять людей, которым стоит раньше проходить скрининг рака печени.

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