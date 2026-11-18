В США среди взрослых, получивших травмы во время поездок на электросамокатах, скорректированный риск серьёзного повреждения головы или шеи был на 10% выше, чем среди травмированных велосипедистов. В то же время скорректированный риск тяжёлых или критических травм в целом у пользователей электросамокатов был на 7% ниже. О результатах анализа, опубликованного в журнале Journal of the American College of Surgeons, сообщает News-Medical.

Исследователи проанализировали данные 47 102 взрослых пациентов, которых лечили в травматологических центрах в 2023–2024 годах. Информация была взята из Национального банка данных о травмах Американской коллегии хирургов, куда поступают сведения из более чем 900 отделений неотложной помощи, травмоцентров и других медицинских учреждений.

Сравнение видов транспорта

Велосипедисты составили 32 100 случаев, или 68% выборки. У 21% из них травмы были тяжёлыми или критическими, а 3,2% пациентов умерли в больнице. Пользователи электросамокатов составили 6 258 случаев, или 13%; у 16% были зафиксированы тяжёлые или критические травмы.

В группу пользователей электровелосипедов вошли 8 744 человека, или 19% всех случаев. Число зарегистрированных случаев среди них выросло на 44% с 2023 по 2024 год. Тяжёлые или критические травмы получили 19% травмированных пользователей электровелосипедов, а после учёта характеристик участников и обстоятельств аварий их риск статистически не отличался от показателя велосипедистов.

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Среди травмированных пользователей электросамокатов 33% случаев классифицировали как связанные с дорожным движением, тогда как среди велосипедистов таких было 72%, а среди пользователей электровелосипедов — 74%. Столкновения составили 48% травм на электросамокатах по сравнению с 63% для велосипедов и 59% для электровелосипедов.

Шлемы и алкоголь

Использование шлема было задокументировано у 33% травмированных велосипедистов, 32% пользователей электровелосипедов и 13% пользователей электросамокатов. Оно было связано с на 12% более низким скорректированным риском тяжёлой травмы и меньшим числом черепно-лицевых переломов. Для пользователей электросамокатов шлем также был связан с на 69% более низким риском перелома черепа и на 45% более низким риском перелома лица.

Уровень алкоголя в крови от 0,08% был зафиксирован у 19% травмированных пользователей электросамокатов, у 16% пользователей электровелосипедов и у 9,4% велосипедистов. После статистической корректировки такой уровень алкоголя не имел значимой связи с тяжёлыми или критическими травмами. Авторы отметили, что анализ охватывал только взрослых пациентов травмоцентров и не позволяет определить риск травмирования на одну поездку для каждого вида транспорта.

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